Bodrum'da Yabancı Turist Patlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bodrum'da Yabancı Turist Patlaması

Bodrum\'da Yabancı Turist Patlaması

Bodrum, 2024 yaz sezonunda 1.3 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapıyor, oteller dolup taşıyor.

19.09.2024 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesi, 2024 yaz sezonunda yabancı turistlerin ilgisiyle adeta dolup taşıyor. Milas-Bodrum Havalimanı'na dış hatlardan gelen turist sayısı Ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 300 bine ulaştı. Aynı dönemde, 65 yolcu gemisi aracılığıyla Bodrum'a 59 bin 100 yabancı turist daha geldi.

Eylül ayıyla birlikte yerli turistlerin memleketlerine dönmesiyle, Bodrum'un sahilleri yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler güneşin, kumun ve denizin keyfini doyasıya çıkarıyor. Sahilde bazı turistler kitap okuyarak güneşlenirken, bazıları sıcak havadan bunalarak denize girmeyi tercih etti. Bodrum'un sahillerinde yazdan kalma günlerin tadı çıkarılıyor.

Eylül ayında otellerde doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı ve konaklama fiyatları kişi başı gecelik en düşük 2 bin TL' ye düştü. Son 8 ayda Bodrum'a hava yolu ve deniz yoluyla gelen yabancı turist sayısı 816 bini geçti. Diğer gümrük kapılarından alınan verilerle bu sayının yıl sonuna kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. Bodrum, sıcak hava ve denizle birlikte her mevsim turist çekmeye devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, turist, Bodrum, Turizm, Yaşam, Eylül, Milas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Yabancı Turist Patlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:54 Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin’in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı Ufacık detay köylüleri ele vermiş: Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı
17:30 İsrail’in siber saldırılarının ardından Nasrallah’tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak İsrail'in siber saldırılarının ardından Nasrallah'tan ilk açıklama: Büyük bir darbe aldık, bu saldırı karşılıksız kalmayacak
17:11 İsrail ordusundan Lübnan’a bir saldırı daha Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular İsrail ordusundan Lübnan'a bir saldırı daha! Bu kez Nasrallah konuşurken vurdular
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
09:25 Fenerbahçe, Galatasaray’ın golcülerine derbide özel önlem alacak Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcülerine derbide özel önlem alacak
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
08:55 Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savundu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 20:06:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Yabancı Turist Patlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement