Bodrum Turizmi Yükselişte: 2026 Umutları Artıyor

Bodrum Turizmi Yükselişte: 2026 Umutları Artıyor
19.08.2025 15:23  Güncelleme: 15:28
Bodrum, Ağustos ayındaki yüksek otel doluluk oranlarıyla turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Turizmciler, 2026 yılı için umutlu rezervasyonlar aldıklarını ve sezonun devam ettiğini belirtiyor. Ancak tekne trafiğinin denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Turizmin gözbebeği Bodrum'da Ağustos ayı oteller yüksek doluluk oranlarını yakalaması turizmcinin yüzünü güldürdü.

Bodrum'da Ağustos ayındaki turist bereketi Eylül ayında da aynı hareketliliği bekleyen turizmciler 2026 yılından da umutlu. Bodrum'da turizm sezonunun yoğun geçtiğini belirten Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, 2026 yılı için şimdiden rezervasyonların başladığını söyledi. Kaya, koylardaki tekne yoğunluğuna da dikkat çekerek, "Denetimler artırılmalı, denizlerimizi korumalıyız" dedi.

Bodrum'un 2025 sezonunu aratmayacağını belirten Kaya, "İşletme olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sezon oldukça yoğun geçti ve aynı şekilde devam ediyor. Eylül'ün ikinci ve üçüncü haftasına kadar tempomuz sürecek. 2026 sezonu için acentelerle anlaşmalar yapıldı, rezervasyonlar erkenden geliyor. Misafirlerimizin büyük bir kısmı da zaten her yıl bizi tercih edenler" ifadelerini kullandı.

"Tekne trafiği denetlenmeli"

Bodrum koylarındaki tekne yoğunluğuna dikkat çeken Kaya, "Marina ücretleriyle ilgili şikayetler var. Ancak 3-4 hafta boyunca hareket etmeyen tekneler de mevcut. Bu teknelerin sintine suları, kirli suları veya atıkları nereye boşalttığı ciddi bir sorun. Denizlerimizi ve koylarımızı korumak için daha sıkı denetim yapılması şart" diye konuştu.

"Müşteri memnuniyeti önceliğimiz"

Otel işletmeciliğinde müşteri memnuniyetini öne aldıklarını belirten Kaya, "Misafirlerimize eğlence istediklerinde çeşitli etkinlikler sunuyoruz. Her akşam canlı konserler düzenliyoruz. Müşterilerimiz mutlu, bizler de mutluyuz. Onların huzurlu ve keyifli bir şekilde ayrılması Bodrum için de büyük bir avantaj" dedi.

"Bodrum 12 ay turizm yapmalı"

Turizmin sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Bodrum artık sadece turistik bir bölge olarak anılmamalı. Kentleşen bir şehir haline geldi. Bizim gibi 12 ay açık olan işletmeler için çözümler üretilmeli. Kışın da turizm alanlarının açılması gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz ve destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"İkamet çağrısı"

Bodrum'da kış aylarında ciddi bir nüfus yaşadığını ancak resmi kayıtlarda bunun görülmediğini söyleyen Kaya, "Açılan ev sayısı ile ikamet eden kişi sayısı birbirini tutmuyor. Belediyelerin daha etkin hizmet verebilmesi için burada yaşayanların ikametlerini Bodrum'a almaları gerekiyor. Bu durum hem belediyeler hem de esnaf için çok önemli. Buradan çağrı yapıyorum. Bodrum'da yaşayanlar ikametlerini mutlaka buraya taşımalı" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Turizm, Çevre, Yaşam

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
