Bodrum'u Celebrity Infinity ve Sea Dream 1 kruvaziyerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum'u Celebrity Infinity ve Sea Dream 1 kruvaziyerleri ziyaret etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine Celebrity Infinity ve Sea Dream 1 kruvaziyerleriyle gelen toplam 2412 turist, kentte gezinti yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti. Celebrity Infinity gemisinde 2306 yolcu ve 922 personel bulunurken, Sea Dream 1 gemisinde ise 106 yolcu ve 94 personel bulunmaktadır.

20.06.2024 12:55
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Muğla'nın Bodrum ilçesini "Celebrity İnfinity" ve "Sea Dream 1" kruvaziyerleriyle gelen 2412 turist ziyaret etti.

Rodos Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 287 metrelik "Celebrity İnfinity", Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Akşam Nafplion Limanı'na hareket edecek gemide, çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 2306 yolcu ve 922 personel bulunuyor.

Bahamalar bayraklı 105 metrelik "Sea Dream 1" de Kuşadası Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çevirdi. Akşam Santorini Limanı'na devam edecek gemide de ağırlıklı olarak ABD'li 106 yolcu ve 94 personelin bulunduğu belirtildi.

Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular kent merkezinde gezinti yaptı, tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum'u Celebrity Infinity ve Sea Dream 1 kruvaziyerleri ziyaret etti - Son Dakika

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