Bodrum'da dondurma fiyatlarına denetim - Son Dakika
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Bodrum'da dondurma fiyatlarına denetim

18.07.2026 13:50
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Ticaret Bakanlığı, Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmede dondurma fiyatlarında tespit edilen aykırılıklar nedeniyle idari işlem uyguladı. Şikayetler üzerine yapılan denetimde, fiyat farklılıkları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildi.

Ticaret Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da bir işletmeye yapılan denetimde dondurma ürünlerinde tespit edilen fiyat aykırılıkları nedeniyle idari işlem uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşlardan, CİMER ve sosyal medya üzerinden gelen şikayetler doğrultusunda, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Marina'daki işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi.

Denetimde, işletmede satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamalarının incelendiği bilgisi verilen açıklamada, tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulandığı, şikayete konu dondurma fiyatlamasının Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildiği belirtildi.

Açıklamada, yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgeleri başta olmak üzere, 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Yerel Haberler, Ekonomi, Marina, Bodrum, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da dondurma fiyatlarına denetim - Son Dakika

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