BoE Politika Faizini 25 Baz Puan Düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BoE Politika Faizini 25 Baz Puan Düşürdü

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 4,75'e indirerek enflasyon hedeflerine odaklandı.

07.11.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e indirdi.

BoE'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin açıklamasında, PPK üyelerinin 8'inin politika faizini 25 baz puan düşürmek ve birinin de yüzde 5'te sabit tutmak üzere görüş bildirdiği belirtildi.

Dezenflasyonda devam eden bir gelişme olduğu ifade edilen açıklamada, daha önceki dış şokların ortadan kalktığının gözlendiği ancak yurt içi enflasyonist baskıların daha yavaş azaldığı kaydedildi.

Açıklamada manşet enflasyonun eylülde yıllık bazda yüzde 1,7 olduğu ancak yıl sonuna kadar yüzde 2,5 seviyesine yükselmesinin beklendiği öngörüsü yer aldı.

Hizmet enflasyonunun eylülde yıllık yüzde 4,9 olduğu aktarılan açıklamada, PPK'nin, iş gücü piyasasının tarihsel olarak görece sıkı görünmesine rağmen giderek gevşediğini değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, para politikasının enflasyonda hedeflenen yüzde 2 seviyesine zamanında ve kalıcı biçimde ulaşmak için ekonomideki kalan enflasyonist baskılara göre yönlendirildiği ifade edilerek, PPK'nin politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e indirme kararı aldığı bildirildi.

Politika kısıtlamalarının kademeli şekilde kaldırılmasının uygun olduğu kaydedilen açıklamada, ülkede ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 1 ve gelecek yıl yüzde 1,5 olarak öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, ülkede ekonomik büyümenin orta vadede yüzde 0,5 ile zayıf kalmasının beklendiği kaydedildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, karara ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesinin hemen altında olduğunu ve böylece bugün politika faizini indirebildiklerini belirterek, "Enflasyonun hedefimize yakın seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor çünkü politika faizini çok hızlı veya çok fazla düşüremeyiz. Ancak ekonomi beklediğimiz gibi ilerlerse, faizin mevcut seviyesinden kademeli şekilde düşmeye başlayacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, karar sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda, politika faizinde bugünkü indirimin iyi haber olduğunu vurgulayarak, hane halkının karşılaştığı zorlukların boyutlarının farkında olduklarını ve değişim için uzun vadeli kararlar aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BoE Politika Faizini 25 Baz Puan Düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
22:03 Esenyurt kayyumundan ilk atama Esenyurt kayyumundan ilk atama
22:03 Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı futbolcuları canavara benzetti
21:47 Kriptonun altın çağı başlıyor: İşte Donald Trump’ın Bitcoin ve kripto para vaatleri Kriptonun altın çağı başlıyor: İşte Donald Trump'ın Bitcoin ve kripto para vaatleri
21:45 Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı Türk futbolunda devrim: Fenerbahçe ile Galatasaray anlaşma yaptı
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
21:17 Özgür Özel’den ’Hatay’ özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik
21:05 Su faturasında yazan tutarı görünce kalp krizi geçirdi Su faturasında yazan tutarı görünce kalp krizi geçirdi
20:18 Beşiktaş, Malmö’yü 2-1 mağlup etti Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 15:55:20. #1.13#
SON DAKİKA: BoE Politika Faizini 25 Baz Puan Düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.