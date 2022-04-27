Boeing bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar etti - Son Dakika
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Boeing bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar etti

27.04.2022 18:03
Boeing bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar etti

ABD'li uçak üreticisi Boeing, artan maliyetler ile ticari ve savunma programlarındaki gecikmelerin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık zarar bildirdi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, artan maliyetler ile ticari ve savunma programlarındaki gecikmelerin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolarlık zarar bildirdi.

Boeing, 2022'nin ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 13,9 milyar dolara geriledi. Boeing 2021'in aynı döneminde 15,2 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirket, yılın ilk çeyreğinde artan maliyetler ile ticari ve savunma programlarındaki gecikmelerin etkisiyle 1,2 milyar dolar zarar etti. Firma, geçen yılın ocak-mart döneminde de 561 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Boeing'in hisse başına zararı ise bu dönemde 1,53 dolardan 2,75 dolara yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada, ilk Boeing 777-9 uçağının, sertifikasyon zorlukları ve zayıf talep nedeniyle gelecek yıl yerine 2025'te teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu durumun bu yılın ikinci çeyreğinden başlayarak yaklaşık 1,5 milyar dolarlık maliyetle sonuçlanacağı ve 777-9 uçağının üretimi yeniden başlayana kadar devam edeceği aktarıldı.

Boeing'in beklenenden kötü gelen bilançosunun ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Boeing bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar etti - Son Dakika


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