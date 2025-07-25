Boğaziçi Ventures'dan IDaNote'a Yatırım

Boğaziçi Ventures, Güney Kore merkezli mobil oyun geliştiricisi IDaNote'a yatırım yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Ventures, yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Yapay zeka, oyun, dijital içerik ve yaratıcı teknolojiler gibi stratejik alanlardaki yatırımlarıyla, girişimcilerin sadece finansal değil, entelektüel ve operasyonel gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefliyor. IDaNote yatırımı da bu vizyonun güncel bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Teknik derinliği ve ürün vizyonuyla öne çıkan IDaNote, mobil oyun pazarında kısa sürede yer edinen bir girişim olarak dikkati çekiyor. Şirketin kurucusu Kevin Kim, 18 yılı aşkın süredir Güney Kore ve uluslararası pazarda oyun geliştirme ve dijital içerik alanlarında çalışmalarıyla tanınıyor.

IDaNote, kurduğu ekip ve vizyonuyla erken aşamada olmasına rağmen ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmayı hedefliyor. Şirketin bugüne kadar yayınladığı mobil oyunlar arasında Coingrid ve Bubble Monsters bulunuyor.

Küresel başarı sinyali

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, oyun sektörünün, sadece eğlence değil, aynı zamanda teknoloji ve kültürel ihracatın güçlü bir taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Özistek, "IDaNote'un CEO'su ve Kore'nin en tecrübeli oyun tasarımcılarından biri olan Kyoung Kim'in liderliğinde ortaya koydukları vizyon, onların bu alanda küresel bir başarıya imza atacağına dair güçlü bir sinyal veriyor. Mobil oyun dünyasında özgün içerik ve sürdürülebilir büyüme modelini birlikte inşa eden IDaNote'a destek vermekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

IDaNote CEO'su Kyoung Kim de oyun sektörünün doğası gereği küresel olsa da Avrupa, Amerika, MENA ve Asya gibi bölgelerde farklı pazar dinamiklerine şahit olduklarını aktardı.

Coğrafi olarak uzak pazarların ihtiyaçlarını anlamanın her zaman kolay olmadığına değinen Kim, "Bu bağlamda, Boğaziçi Ventures'ın yatırımı IDaNote için büyük anlam taşıyor. Boğaziçi Ventures ekibinin Avrupa, MENA ve Rusya'daki stratejik desteği ve başarı tecrübesiyle IDaNote'un vizyonunu önemli ölçüde genişletebileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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