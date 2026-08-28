Böğürtlen Ekiminde Kontroller Yapıldı
Dumlupınar İlçe Tarım Müdürlüğü, Selkisaray Köyü'nde böğürtlen ekimi alanında inceleme yaptı.
Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Selkisaray Köyü'nde böğürtlen ekimi gerçekleştirilen üretim alanında inceleme ve kontroller yapıldı.
Yapılan kontroller kapsamında böğürtlen üretim alanlarının gelişimi yerinde değerlendirilirken, üreticilere yönelik teknik incelemelerde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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