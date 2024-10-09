Bolaman Havzası'na Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bolaman Havzası'na Destek

Bolaman Havzası\'na Destek

Ordulu üreticilere varroa ilacı, makine ve ekipman desteği sağlandı, tarımsal üretim artırılacak.

09.10.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi (TULIP) Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Ordulu üreticilere varroa ilacı, makine ve ekipman desteği yapıldı.

Proje kapsamında, Bolaman Irmağı ve kollarına sınır olan 12 ilçe ve 242 mahallede tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak, üretici gelirlerini yükseltmek ve ürün çeşitliliği sağlamak amacıyla çeşitli hibe faaliyetleri yürütülüyor. TULIP Bolaman Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde varroa ilacı ve makine-ekipman dağıtım töreni düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, "Bolaman Havzası Projesi başlığı altında 15 alt projeyle üreticilerimize destekler veriyoruz. Bunlardan bir tanesi arıcılığın geliştirilmesi, arı hastalık ve zararlılarıyla ilgili uyguladığımız bir proje. Bu kapsamda arıcılarımıza varroa ilacı dağıtıyoruz. Geçen iki yıl içerisinde de dağıtımını yapmıştık, bu sene de yine 119 üreticimize yaklaşık 90 bin varroa ilacı dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Böylece toplamda 458 üreticimize 250 bin adet varroa ilacını 3 yıllık periyotla dağıtmış olacağız" dedi.

Yılmaz, proje kapsamında havzada kalan üreticilere büyük ve küçükbaş hayvan dağıtımı ile kivi bahçelerinin kurulumu, seracılık yapan üreticilere sera yapımı ve mantar yetiştiriciliği, Trabzon hurması yetiştiriciliği ve değişik konularda projelerin bulunduğunu ifade ederek, "Geçen yıl büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kapsamında 12 üreticimize 3'er tane simental hayvan dağıtımı gerçekleştirmiştik. 6 üreticimize 50'şer adet koyun, 3 tane koç dağıtımı yapmıştık. Bu sene de büyükbaşta 20 üreticimize 3'er tane büyükbaş hayvan dağıtacağız, küçükbaşta da 25 üreticimize 50 koyun ve üç tane koç dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu konularla ilgili de şu an ihaleleri gerçekleştirdik, alım işlemleri tamamlandı ve şu an teslimat sürecini bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de bu teslimatı gerçekleştireceğiz. Bu uygulanan projelerle bu bölgede, havzada tarımsal üretimin artırılması noktasında da önemli bir mesafe almış olacağız. Yine mera alanlarımızda sahaya yönelik projeler uygulanıyor. Önümüzdeki yıl da bu proje devam edecek ve mera alanlarında yapılacak ıslah çalışmaları 4 katına çıkarılacak" diye konuştu.

Proje kapsamında yapılan törende Ordu Valisi Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi tarafından, modern kivi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması faaliyeti kapsamında yüzde 70 hibe destekli olarak 15 üreticiye akülü budama makası ve 15 üreticiye ot biçme makinesi, süt sığırcılığının geliştirilmesi faaliyeti kapsamında yüzde 70 hibe destekli olarak 20 üreticiye süt sağım makinesi ve 2 üreticiye süt soğutma tankı, ayrıca arı hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında yüzde 100 hibe destekli olarak 119 üreticiye yaklaşık 90 bin doz varroa ilacı teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Bolaman, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolaman Havzası'na Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
14:25 İsrailli askerlerden Netanyahu’ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz İsrailli askerlerden Netanyahu'ya rest: Ateşkes olmazsa orduya hizmet vermeyeceğiz
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 17:41:34. #1.11#
SON DAKİKA: Bolaman Havzası'na Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.