YK Enerji'de nesilden nesile istihdam - Son Dakika
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YK Enerji'de nesilden nesile istihdam

11.08.2022 14:43
YK Enerji'de nesilden nesile istihdam

Bölge halkına öncelik tanıyan ve mevcutta istihdamının yüzde 75'ini çevre köylerden sağlayan YK Enerji bulunduğu ilçenin refahına katkı sunmaya devam ediyor.

Bölge halkına öncelik tanıyan ve mevcutta istihdamının yüzde 75'ini çevre köylerden sağlayan YK Enerji bulunduğu ilçenin refahına katkı sunmaya devam ediyor.

Kurumsal şirketlerin birçoğunda aynı soy isimden çalışanlar ya hiç olmaz ya da istisna görülür. Ancak YK Enerji'den durum farklı. YK Enerji istihdamının yüzde 10'u nesilden nesle geçen bir profil sergiliyor. Baba oğul çalışanların çoğunlukta olduğu şirkette sosyal tesislerde babalarını bekleyen çocukların hayalinde bir gün termik santrallerde onlarla omuz omuza çalışmak var.

1986'dan bu yana Yeniköy Termik Santrali'nde görev alan Vardiya Amiri Halit Taşpınar, "Biz burada çalışmanın yanında burada yaşıyoruz da. Sosyal tesislerde ikamet ediyoruz. Komşularımız aynı zamanda iş arkadaşlarımız. Dolayısıyla akşam çay için bir araya geldiğimizde bile işimiz ile ilgili nasıl iyileştirmeler yapabiliriz onları konuşuyoruz. Burada komşuluk geleneğini de gelecek nesillere aktaran bir aile gibiyiz. Çocuklarımızın hemen hemen hepsinde bir gün baretle, tulumla bizim yanımızda çalışmak hayali vardır. Ben şanslıyım ki oğlum bu hayali hedefledi, azmetti, okulunu bitirip bir süre başka kurumlarda deneyim kazandıktan sonra YK Enerji mülakatlarını başarıyla geçti. Bir babanın evladını kendisinin de uzun süre çalıştığı yere fayda sağlarken görmesi, onun o kısa pantolonlu halinden çıkarak başında baret üstünde kurumun yeleği ile görmesi en büyük gururum. 1988 yılından bu yana sosyal tesislerde ikamet ediyorum. Oğlum ile akran arkadaşları da santrallerimizde görev yapıyor. Şimdi sahaya çıktığımda elimizde büyüyen çocukların ayaklarının üzerinde durduğunu görmek bütün aileler için iftihar kaynağı. Ayrıca bu memleket için üretmeye devam eden kurumların da varlıklarını sağlıklı olarak sürdüreceğinin ispatı. Bize bu fırsatı sunan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Oğlu Mehmet Taşpınar ise, "öncelikle YK Enerji'ye bize çocukluk hayalimizi yaşamamıza fırsat verdiği için teşekkür borçluyuz. Birçok kurum aynı soy isimden iş alımını tercih etmiyor. Ama bu coğrafyanın insanı olan, burada yaşayan bizlerin hedefi santralde çalışmak. Günümüz şartlarında kiralar çok yüksek, şehirde topraktan verim alma şansın yok. Burada en azından kendi yiyeceğimizi üretme şansımız var. Ayrıca çocuklarımız da doğayla iç içe ve büyüyor.

Babanızın vardiyasından çıkıp eve dönmesini beklerken onun devlet için, ülke için çalıştığını biliyorsunuz. Birlikte güzel işler yapıyorlar. Sizin de hayalinizde bir gün çalışma çantanızı almanızı bekleyen anneniz, kardeşiniz, eşiniz var. Tıpkı babanız gibi. Biz YK Enerji'nin nesilden nesile istihdam politikası ile bu hayalimizi yaşıyoruz" diye konuştu - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yeniköy, Baba, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YK Enerji'de nesilden nesile istihdam - Son Dakika

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