Bolu Belediyesi, Mudurnu\'da Güneş Enerji Santrali Projesinde Sona Yaklaşıyor

Bolu Belediyesi tarafından Mudurnu ilçesinde kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde sona yaklaşıldı. Bu proje sayesinde belediye, elektrik ihtiyacının dörtte birini karşılayabilecek. Belediye Başkanı Tanju Özcan, projenin Türkiye'de bir ilk olacağını ifade etti.

Bolu Belediyesi, ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak hedefiyle projeye imza attı. Mudurnu ilçesinde 22.200 metrekarelik alanda kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde sona gelindi. Haziran ayında hizmete açılması planlanan projede 4 megavatlık bir kapasiteye ulaşılırken, yıl sonuna kadar bu kapasitenin 5 megavata çıkarılması hedefleniyor. Projenin toplam maliyeti 41 milyon 550 bin lira olup, amortisman süresi ise 3 yıl olarak öngörülüyor.

"Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyacağız"

Bolu Belediye Meclisi Nisan ayı 2. Birleşimi toplantısında konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin Türkiye'de ilk olacağına değinerek, "Göreve geldiğimde, eski belediye başkanı tarafından İLBANK kredisiyle 990 kilovatlık, yani yaklaşık 1 megavatlık bir GES (Güneş Enerjisi Santrali) yaptırılmıştı. Bu santralin üzerine biz de 1 megavatlık ilave bir yatırım gerçekleştirdik. Mudurnu Belediyesi ile ortak bir anlaşma yaparak, onların yerine geçmek üzere 2,2 megavatlık bir ihaleye çıktık. Bu projenin yüzde 85'i tamamlanmış durumda ve haziran ayında faaliyete almayı hedefliyoruz. Böylece toplamda 4 megavatlık bir kapasiteye ulaşmış olacağız. Yıl sonuna kadar 1 megavatlık ek bir yatırım daha yapmayı planlıyoruz. Böylece toplam kapasitemiz 5 megavata çıkacak. Görev sürem boyunca her yıl 1 megavatlık yeni bir santral kurabilirsek, toplamda 9 megavata ulaşmayı hedefliyoruz. Bu kapasiteyle, belediye olarak tükettiğimiz enerjinin yaklaşık yarısını kendimiz karşılamış olacağız. Bu anlamda Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyacağız. Haziran ayı itibarıyla, enerjimizin dörtte birini kendi üretimimizle karşılıyor hale geleceğiz" dedi. - BOLU