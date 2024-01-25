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Bolu'da 11 köyde su depolarında güneş enerjisi sistemine geçildi - Son Dakika
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Bolu'da 11 köyde su depolarında güneş enerjisi sistemine geçildi

Bolu merkeze bağlı 11 köyde bulunan su depolarında güneş enerjisi sistemine geçildi. Su deposunu çalıştırmak için elektrik maliyetinin yüklü miktarda geldiği köylerde artık elektriğe ücret ödenmeyecek. Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, güneş enerji sistemi takılan 11 köyü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bolu\'da 11 köyde su depolarında güneş enerjisi sistemine geçildi
25.01.2024 - 13:30,
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Bolu'da merkeze bağlı 11 köyde bulunan su depolarında güneş enerjisi sistemine geçildi. Su deposunu çalıştırmak için elektrik maliyetinin yüklü miktarda geldiği köylerde artık elektriğe ücret ödenmeyecek.

Bolu merkeze bağlı Yazıören, Bahçeköy, Ahmetler, Tatlar, Oğulduruk, Alıçören, Aşağıçamlı, Çayırköy, Karamanlar, Çaygökpınar, Yuva köylerinde Bolu İl Özel İdaresi'nin destekleriyle güneş enerji sistemine geçti. 11 köyde bulunan su depoları, hanelere su ulaştırmak için elektrik direklerinden enerji kullanıyordu. Her ay köy sakinlerinden toplanan paralarla su deposunun elektrik gideri karşılanıyordu. 11 köyün su deposunun yanına yaklaşık 5 milyon lira maliyetle güneş enerji sistemi kuruldu. Su deposunu çalıştırmak için elektriğin maliyetinin yüklü miktarda geldiği köylerde artık elektriğe ücret ödenmeyecek.

Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, güneş enerji sistemi takılan 11 köyü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yaşar Yüceer'e eşlik eden muhtarlar projeden memnun olduklarını dile getirdi.

"Köylerimize hayırlı olsun"

11 köye güneş enerji sisteminin kazandırıldığını ifade eden İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, "Bolu'nun merkezine bağlı 112 köyü var. 112 köyün 26'sında sondaj kuyularımız var. 13 köyümüzde sadece sondaj suyu ile ihtiyacını karşılıyor. Bizde İl Özel İdaresindeki arkadaşlarımızla çalışmaları köylere hizmet götürme birliği ekibimizle birlikte gerçekleştirdik. Şu anda 11 köyümüzün sondaj suyunu güneş enerji sistemiyle elektrik paralarını minimize ederek kurulum gerçekleştirdik. 11 köyümüzde yaklaşık 4 bin nüfusumuza hitap ediyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah sadece sondaj kullanmamasına rağmen bu güneş enerji sistemlerine ihtiyaç duyan köylerimize sırasıyla bu sistemi kurmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizleri destekleyen sayın valimize, milletvekilimize, özel idare sekreterimiz, köylere hizmet götürme birliği ekibimize teşekkür ediyoruz. Köylerime hayırlı olsun. Elektrik üretimi gelir hanemize tüketimi gider hanemize yazılarak yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız" dedi.

"Elektrik parasını köy halkımızdan alıyorduk"

Yazıören köyü Muhtarı Abdullah Özkan, "Kuyumuz 1996 senesinde köyümüze kazandırıldı. Bu kuyudan başka kullanacak suyumuz olmadığından elektrik sarfiyatımız köy halkımıza yüklü geliyordu. Özel İdaremiz böyle bir proje başlattı. Elektrik sarfiyatımız yüzde 70 oranında düştü. Şu anda uygulanan sistem köyümüz için çok güzel oldu. Sayın valimiz, özel idaremiz ve sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben 10 yıllık muhtarım. Özel İdaremizle uzun yıllardır uyumlu bir şekilde köyümüze hizmet verdik" diye konuştu.

"Amacımız ücretsiz su vermek"

Vatandaşların da projeden memnun olduğunu ifade eden Özkan, "1996 yılından bu yana köy halkımızdan elektrik faturasını ödemek için su parası topluyorum. Şu andan bu proje ile topladığımız parayı minimuma düşüreceğiz Tabii sistemin 2-3 ay boyunca çalışmasını görmemiz gerekiyoruz. Niyetim köy halkından hiç su parası toplamamak. Amacımız ücretsiz su vermek" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA
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Bolu, Çevre, Enerji, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu'da 11 köyde su depolarında güneş enerjisi sistemine geçildi - Son Dakika


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