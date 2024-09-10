Bolu'da 50 Bin Lira Kira İlanı Tepki Topladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu'da 50 Bin Lira Kira İlanı Tepki Topladı

Bolu'da bir ev sahibi, 4+1 ve 175 metrekare olan daireye 50 bin lira kira fiyatı isteyince sosyal medyada tepki çekti. Ev sahibi, fiyatın normal olduğunu savunurken, vatandaşlar ise bu tutarı abartılı buldu.

10.09.2024 11:31
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Bolu'da evine 50 bin lira kira isteyen vatandaş, sosyal medyada gündem oldu. Fiyatın normal olduğunu savunan ev sahibi, "Eşyalı değil, garajı büyük. 42 metrekare garajı var. Emlakçı 'O fiyata tutulur' dedi. Bende öyle yazdım" ifadelerini kullandı. Ev sahibine tepki gösteren vatandaş ise "Yazıklar olsun. Allah bu milleti sizin elinize düşürmesin" dedi.

Alpagut Mahallesi'nde yeni yapılan bir binanın 3. katında bulunan daireye istenen kira fiyatı gündem oldu. Ev sahibi 4+1 ve 175 metrekare olan daireye 50 bin lira kira fiyatı isteyerek ilanı internette yayımladı. Emlak işiyle uğraşan iş adamı Mahmut Alan apartman önüne giderek, 50 bin liralık bir dairenin nasıl olduğunu merak etti. Apartman önünde ev sahibini arayan Alan, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"Emlakçı 'O fiyata tutulur' dedi"

Mahmut Alan ile telefon konuşmasında evinin kira fiyatının normal olduğunu dile getiren ev sahibi, "Eşyalı değil, garajı büyük. 42 metrekare garajı var. O bölgede 4+1 kiralık daire yok zaten. Emlakçı 'O fiyata tutulur' dedi. Bende öyle yazdım. Hata yok" dedi.

"Kendisi hem dairenin sahibi hem de emlakçı"

Yaşananları anlatan Mahmut Alan, "Ben bu rakamı görünce bir yanlışlık olduğunu düşündüm açıkçası. O gün de buraya gelip bakmak istedim. Evin bir özelliği mi var diye bakmak istedim. Olabilir, belki bizim bilmediğimiz bir özelliği vardır, farklı bir şey yapılmıştır. Kiralık ilanı göremedim evde. Kiralık ilanı göremeyince satılık numarasını aradım. İnternetteki ilanda emlakçının numarası vardı. Burada sahibinden satılık yazıyordu. Ben sahibinden olan numarayı aradım. Kendisi, satılık yazdığını ancak kiralanabileceğini de söyledi. Fiyatı belirlerken bana söylediği şu; 'Beni emlakçı yönlendirdi' dedi. Burada emlakçı arkadaşlarımıza da iftira atmış oluyor. Çünkü zaten kendisi emlakçı. Kendisi hem dairenin sahibi hem de emlakçı. Tabii telefonda tam da konuşmak istemiyor. Ben bu kaydı yaparken amacım şuydu; inanın bana zor bir dönemden geçiyoruz. Dayanışma olması gereken yerde biz daha çok birbirimizi nasıl kazıklarız onun derdine düştük. Ben bunu göstermek istedim. Şimdi bu civardaki kiralar 15-17 bin lira değerinde, orta dereceler. İyi dereceler ise 20-22 bin lira civarında. Şimdi bu 50 bin liralık kiraya tepki yağdı. Bunlara tepki gösterilmeli" dedi.

"İnsan gibi davranalım"

Yaptığı araştırmalar sonucu 25 bin liraya villaların kiralandığını ve 50 bin lira kira istenen evin hiçbir özelliği olmadığını dile getiren Mahmut Alan, "Benim tek söylemek istediğim, biz niye birbirimizi kazıklıyoruz? 50 bin lira kira nedir arkadaş? Ben bugün araştırma yaptım. 25 bin liraya, 30 bin liraya kiralanan villalar var. Bir bina, özelliği yok, normal bina. Buna 50 bin lira nasıl yazılıyor?" diye konuştu.

"Bir kira 20 bin lirayı geçmemeli"

Mahmut Alan, sözlerine şöyle devam etti:

"50 bin lira kira demek, zalimlik demek, zulüm demek. Vatandaşı eziyor. Buna 'Dur' deyin. Dünden beri aldığım mesajın haddi hesabı yok. Bunu bir fırsata çevirelim. Böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Burası Bolu. Deniz kenarında araştırdım 17 bin lira, 15 bin lira kiralar var. Tabii ki çok lüks yerler de var, biz genelleme yapıyoruz. Bunu da bu şekilde açıklayarak konuşuyorum. Çünkü haberlerin altına yorum yapanlar var. Biz genel bir durumu konuşuyoruz. Bugün Beşiktaş'ta ev tutarsan, ya da yalı kiralarsan ona ben karışamam. Bence normal bir mahallede kira fiyatı 20 bin lirayı geçmemeli" - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bolu'da 50 Bin Lira Kira İlanı Tepki Topladı - Son Dakika

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