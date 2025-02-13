Bolu'da Çiçek Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu'da Çiçek Fiyatları Yükseldi

Bolu\'da Çiçek Fiyatları Yükseldi

Bolu'da Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatları arttı; gül tanesi 150 liradan satılıyor.

13.02.2025 12:26
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Bolu'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte gül başta olmak üzere çiçekler de fiyatları arttı. 23 yıllık çiçekçi Yeliz Bağda, "Üreticiler fiyatları artırdığı için, biz de fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Bolu'da Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla beraber çiçek fiyatları yükseldi. 14 Şubat'ın vazgeçilmez çiçeği canlı gülün tanesi ortalama 150 liradan satışa sunuluyor. Sevgililer Günü'nde sevgilisine bir buket çiçek hediye etmek isteyenler ise bin lirayı gözden çıkaracak.

"Çiftler en çok gülü tercih ediyor"

Sevgililer Günü'nde çiftlerin en çok gülü tercih ettiğini ifade eden Yeliz Bağda, "Şu an Sevgililer Günü'ne hazırlanıyoruz. 14 Şubat için müşterilerimize güzel buketler hazırlıyoruz. Üreticiler fiyatları artırdığı için, istemsiz bir şekilde biz de fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz. Şu an gülün tanesi ortalama 150 lira, buket fiyatlarımız ise 500 lira, 750 lira ve bin liradan başlıyor. İnşallah sektör olarak güzel bir gün geçiririz, müşteri kapasitemiz oldukça iyi görünüyor. Çiftler en çok gülü, papatyayı ve orkideyi tercih ediyor. Ayrıca ayıcıklı buketlerimiz de olacak ve bu tür konseptlere de ilgi gösteriyorlar" dedi.

"Seyyar satıcıların çiçek satmasına karşıyım"

Sokaklarda çiçek satan seyyar satıcılara karşı olduğunu ve gerekirse şikayet edeceğini söyleyen Bağda, "Bolu küçük bir şehir olduğu için böyle bir durumda seyyar satıcıların burada olması yanlış. Vergimi ödeyen bir işletme olarak, seyyar satıcıların hiçbir vergi veya gider ödemeden çiçek satmasına karşıyım. Gerekirse bu konuda şikayette bulunmayı da düşünüyorum" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bolu'da Çiçek Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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