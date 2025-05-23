Bolu\'da Kadın Emek Pazarı Açıldı

Bolu Belediyesi tarafından kadınların aile ekonomisine katkı sağlayabilmesi amacıyla kurulan 'Kadın Emek Pazarı' açıldı.

Bolu Belediyesi tarafından her yıl kurulan ve kadınların aile ekonomilerine büyük katkı sağladığı 'Kadın Emek Pazarı', yeniden kapılarını açtı. Yaşamkent Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilen açılışta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Kadınlar, burada satacakları ürünlerle hem geleneksel el sanatlarını yaşatmayı hem de aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlanıyor. Yerel üreticilerin desteklendiği ve kadın girişimciliğinin teşvik edildiği 'Kadın Emek Pazarı', aynı zamanda Bolu kültürünün tanıtılması açısından da önemli bir rol üstleniyor. Kadınların el emeğiyle ürettikleri yöresel ürünlerin sergileneceği pazar, Cuma günü boyunca açık olacak. - BOLU