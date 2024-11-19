Bolu\'da Orman Köylülerine Tambur Desteği

Ekonomi

Bolu'da ORKÖY kredisi ile alınan 420 bin liralık tamburlar 3 aileye teslim edildi. 84 bin lirası hibe olarak verilen krediyi aileler 5 yıl vade ile geri ödeyecek.

Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi, orman köylülerini desteklemeye devam ediyor. Bolu Orman İşletme Müdürlüğü'ne kredi için başvuran 3 aile tamburlarına kavuştu. ORKÖY tarafından Yeniköy köyünde 3 aileye Tambur (Tomruk Çekme Vinci) kredisi desteği verildi. Yeniköy Köyünde 3 aileye verilen her bir tomruk çekme vinci için 140 bin lira kredi kullandırıldı. Bu kredilerin 28 bin lirası hibe, geri kalanı ise 5 yıl vade ile geri ödenecek şekilde planlandı. 3 Tomruk çekme vinci için toplam 420 bin lira kredi desteğinin verildiğini ifade eden yetkililer, bu kredilerin 84 bin lirasının hibe olduğunu belirtti. - BOLU