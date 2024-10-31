Bolu'da Patates Fiyatları Çakıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu'da Patates Fiyatları Çakıldı

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Bolu'da patates fiyatları 20 liradan 5 liraya düştü, daha fazla düşmesi bekleniyor.

31.10.2024 13:44
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Patates 20 liradan 5 liraya kadar düştü

BOLU - "Patates diyarı" olarak bilinen Bolu'da patates fiyatları 20 liradan 5 liraya kadar düştü.

Bolu'da patates hasat dönemi eylül ayında sona erdi. Çiftçilerin ürettiği Bolu'nun sarı patatesi tezgahlarda 20 liradan yerini aldı. İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazar alanında patates 5 liraya kadar düştü. 2 aylık süreçte büyük düşüş yaşayan patatesin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor.

Kentte 38 yıldır patates ticaretiyle uğraşan Bilal Karadayı, "Patates fiyatları şu anda Bolu'da 5 lira ile 8,5 lira arasında. Patates 15-20 lira ile pazarda açılışını yapmıştı. Her gün bu fiyatlar geriye düşüyor" dedi.

"Sattığımızdan zarar etmiyoruz ama para da kazanamıyoruz"

Sattıkları ürünlerden zarar etmediklerini ancak para da kazanamadıklarını belirten Karadayı, "Biz sattığımızdan zarar etmiyoruz ama para da kazanamıyoruz. Ben pazarda yevmiyeye gitsem en kötü bin 500 lira para kazanırım. Ama ben burada yeri geliyor bin 500 lira kazanamıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Bolu, Son Dakika

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