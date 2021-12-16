Bolu'da STK'lerle istişare toplantısı düzenlendi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasınca (TSO) sivil toplum kuruluşları, meslek örgütü başkan ve yöneticilerinin katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

Bolu Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen toplantıda, kentin sosyo-ekonomik gelişimiyle ilgili gündemde bulunan konular istişare edildi.

Toplantının açılışında konuşan Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, ilin kanaat önderleri olan paydaş sivil toplum kuruluşlarının aynı masa etrafında bir araya gelmelerini son derece önemsediklerini ifade etti.

Birlik ve beraberliğin güzel örneğini sergileyen tüm STK başkan ve yöneticilerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Ateş, sunum yaparak çalışmaları ve projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

STK temsilcileri de gündemdeki konular, çalışma ve projelerle ilgili bilgi ve önerilerini paylaştı.