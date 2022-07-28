Bolu'da, TMO'nun buğday ve arpa alımına çiftçilerden yoğun ilgi

BOLU'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilerden buğday ve arpa alımı başladı. Çiftçiler, piyasadaki diğer alım yapan firmalara göre iyi fiyat veren TMO'ya yoğun ilgi göstererek, ürünlerini sattı.

Bolu'da, TMO tarafından buğday ve arpa alımı başladı. Çiftçiler, buğdayın tonunu 7 bin 450 liradan, arpanın ise 6 bin 200 liradan alan TMO'ya ürünlerini sattı. Bolu Ziraat Odası'na ait patates pazarına gelen çiftçiler, traktör, kamyon ve TIR'larla getirdiği arpa ve buğdayların satışını gerçekleştirdi. TMO olarak Bolu'da, yaklaşık 3 bin tonluk bir alım yapılacağı öğrenildi.