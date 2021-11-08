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Bonesmen Amerikalı rapçileri giydiriyor - Son Dakika

Bonesmen Amerikalı rapçileri giydiriyor

08.11.2021 11:18
Bonesmen Amerikalı rapçileri giydiriyor

Moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı liderliğinde kurulan lüks sokak markası Bonesmen, Avrupa'dan sonra Amerika'da da adından söz ettirmeye başladı.

Moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı liderliğinde kurulan lüks sokak markası Bonesmen, Avrupa'dan sonra Amerika'da da adından söz ettirmeye başladı. Tasarlanan özel koleksiyonları birçok ünlü tarafından fark edilen marka, şimdi ise Amerikalı rapçilerin tercihi oldu.

Kısa sürede bir çok ünlü şarkıcının dikkatini çeken Bonesmen markası, bu sefer Amerikalı rapçiler tarafından keşfedildi. Geçen sezon Sudy King tarafından yeni şarkısının klibinde giydiği ürünler, yeni sezonda ise James Worthy tarafından kullanıldı. Aynı zamanda Maxx Paradox, Danny Blu ve Stephen Voyce, Eazi Money gibi isimlerle de iş birliği yapan marka, birçok ünlü rapçi ile çalışmaya hazırlanıyor.

Kişiye özel sıra dışı tasarım

Lüks sokak markası Bonesmen'de tasarlanan ürünler, sınırlı sayıda satılıyor ve birçok kişinin dikkatini çekiyor. Az sayıda üretilen modeller ise sürekli takip edilip hızlı bir zaman içerisinde tükeniyor. Bir önceki sezonunu tekrar ettirmeyen Bonesmen yenilik fikrine her zaman önem verirken, marka; Telegram, Instagram, Facebook ve TikTok üzerinden potansiyel müşterilerine ulaşıyor. Ayrıca marka, kendisine ait olan Bonesmen.eu sitesinden de tüm dünyaya online olarak satış yaparak ürünlerini dijital ortamda sunuyor. - İZMİR

Bonesmen Amerikalı rapçileri giydiriyor
Bonesmen Amerikalı rapçileri giydiriyor
Bonesmen Amerikalı rapçileri giydiriyor

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bonesmen Amerikalı rapçileri giydiriyor - Son Dakika Ekonomi


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