Borovalı: "Yeni hedefimiz sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi" - Son Dakika
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Borovalı: "Yeni hedefimiz sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi"

08.04.2022 10:13
Borovalı: "Yeni hedefimiz sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi"

DB Tarımsal Enerji, 15. kez kapılarını açan Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanı, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı Petroleum İstanbul'da yerini aldı.

DB Tarımsal Enerji, 15. kez kapılarını açan Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanı, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı Petroleum İstanbul'da yerini aldı. DB Tarımsal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, "Sektörün önde gelen kuruluşları ile birlikte üç gün boyunca önemli değerlendirmeler yapma fırsatı bulduk. Görüyoruz ki, küresel risklerin arttığı bu zorlu dönemi sektörümüz iş birliği içerisinde aşacaktır" dedi.

Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ Ekipmanı, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı, 15. kez İstanbul'da kapılarını açtı. Fuarda, DB Tarımsal Enerji de yerini aldı. DB Tarımsal Enerjinin 15. kuruluş yılı olduğuna değinen Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Borovalı, fuarda bu yıl "Gelecek İçin Enerjimiz Bir" teması ile yer aldıklarını ifade etti.

Biyodizel ve gliserin üretimlerinin yıllar içerisinde küresel alanda rekabet edebilir konuma geldiğini vurgulayan Borovalı, "Uluslararası standartlarda gerçekleştirdiğimiz üretim süreçlerimiz ve güçlü paydaş yapımız, sürekli gelişim gösterme sorumluluğu yüklemektedir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında enerji tarımı faaliyetlerimizi çiftçilerimiz ile birlikte sürdürüyor, ekosistemin korunmasına katkı sunan geri dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. Karayolu ulaşımında karbon salınımlarının azaltılmasına destek oluyor, ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine katkı sağlıyoruz. 15. yılımızda sürdürülebilir havacılık yakıt üretimi için de ilk adımlarımızı atıyoruz" dedi.

"Yeni hedefimiz sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi"

Her alanda çevresel ve yerel kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya devam ettiklerinin altını çizen Borovalı, sürdürülebilir havacılık yakıt üretimi için yatırım sürecinin başladığını belirtti.

Petroleum İstanbul'un sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği ve tüm önemli konuların değerlendirildiği, çözümleri konuşmak için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Borovalı, içinde bulunulan zorlu döneme rağmen sektörün kararlılıkla iş birliğine devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan DB Tarımsal Enerji stant ziyaretçileri, fuar süresince biyodizel ve gliserin üretim süreçleri, kullanılmış yemeklik yağların geri dönüşümü projeleri, enerji tarımı faaliyetleri ve sürdürülebilir havacılık yakıtları yatırımları hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Sektörün en önemli platformlarından biri

Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı Petroleum Istanbul 2022, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Gas & Power Network, 4. Elektrik, Doğal Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen Petroleum Istanbul 2022'nin konferans bölümünde, 3 günde düzenlenen 6 panelle sektördeki gelişmeler ele alındı. Pandemi koşulları ve önlemleri altında düzenlenen Petroleum Istanbul 2022, binlerce ziyaretçisi ve ilgili tüm paydaşlarının katılımıyla, yine sektörün en önemli buluşma platformlarından biri oldu. - İZMİR

Borovalı: Yeni hedefimiz sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi

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Madeni Yağ, İstanbul, Petrol, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Borovalı: 'Yeni hedefimiz sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi' - Son Dakika


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