Borsa Doğudaki Gerilimle Düşüşte
Borsa Doğudaki Gerilimle Düşüşte

24.03.2026 17:08
New York borsası, Orta Doğu belirsizliği nedeniyle açılışta geriledi. Dow Jones %0,24 azaldı.

NEW New York borsası, Orta Doğu'daki gerilime dair belirsizliğin sürmesiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalarak 46.099,86 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 azalışla 6.552,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 düşüşle ?21.807,59 puana geriledi.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizlik yatırımcıların risk iştahını baskılarken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile "verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini ve iki ülkenin de "anlaşma yapmak istediğini" belirtmesi, bölgede tansiyonun düşebileceğine dair beklentilerle piyasaları desteklemişti.

Buna karşın, İran tarafının yaptırımlar kaldırılana kadar saldırıların süreceğine yönelik söylemleri risk algısının yeniden yükselmesine neden oldu.

İran'ın yakın coğrafyadaki ülkeleri hedef alması ve ABD deniz kuvvetlerinin bölgede yoğunlaştığına yönelik haber akışı, piyasalarda yakın zamanda yeni bir saldırı dalgası ihtimaline yönelik endişeleri artırdı.

Trump'ın gerginliklerin sona erebileceğine ilişkin iyimser mesajlarıyla 100 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 4 artışla 103,63 dolara yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,8'den 1,8'e revize edildi.

Öte yandan, varlık yönetimi şirketi Ares Management'ın taleplerdeki artış üzerine, özel kredi fonundan para çekme limitini yüzde 5 ile sınırladığı ve Apollo Global Management'ın da benzer bir adım attığına dair haber sonrasında, özel kredi sektörüne yönelik endişeler yeniden gündeme geldi. Ares'in hisseleri yüzde 2 ve Apollo'nun hisseleri yüzde 3'e yakın değer kaybetti.

Kaynak: AA

