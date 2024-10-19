Borsa Düştü, Altın Yükseldi

Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,93 değer kaybederek 8.793,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,08 değer kaybederek 10.014,44 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,69 yükselişle 8.618,30 puan, Sanayi Endeksi 0,07 artışla 11.896,11 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,59 kazançla 12.196,96 puan oldu.

Tekfen Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,31 ile Tekfen Holding oldu.

Tekfen Holding'i, yüzde 10,53 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 9,63 ile Borusan Boru Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 9,72 ile Akbank, yüzde 8,11 ile Şok Marketler Ticaret, yüzde 7,40 ile Anadolu Efes Biracılık olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 465 milyar 780 milyon lirayla Garanti BBVA, 447 milyar 586 milyon lirayla Koç Holding ve 369 milyar 840 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 991 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,35 değer kazanarak 20 bin 280 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,10 azalışla 34,2490 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,77 azalışla 37,2260 lira oldu.

Geçen hafta 44,8300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,27 değer kaybederek 44,7100 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 1,03 düşüşle 39,5730 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)