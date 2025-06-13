Borsa Düşüşte: Jeopolitik Gerilim Etkili - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa Düşüşte: Jeopolitik Gerilim Etkili

13.06.2025 23:52
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New York borsası, Orta Doğu'daki gerilim sonrası düşüş kaydetti, petrol ve güvenli varlıklar yükseldi.

NEW New York borsası, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim sonrasında haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 750 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,79 azalarak 42.197,79 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,13 azalışla 5.976,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,3 kayıpla 19.406,83 puana geriledi.

Orta Doğu'da İran- İsrail geriliminin tırmanması, yatırımcıların risk iştahını törpülerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde İran'ın nükleer programını vurmak için saldırı başlattıklarını açıklarken, İran da saldırılara karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşma yapması için şans verdiğini ancak onların bunu başaramadığını belirterek "İran, geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmalı." değerlendirmesini yaptı.

Son saldırılarla İran'da ciddi ölçüde yıkım ve ölümün yaşandığına dikkati çeken Trump, "Ancak bu katliamın sona ermesi için hala zaman var, bir sonraki planlanan saldırılar daha da acımasız olacak." ifadesini kullandı.

Analistler, ABD'de büyük bir iç politika belirsizliği olduğuna işaret ederek, bunun üzerine küresel piyasaları etkileyen ve risk primlerini artıran Orta Doğu geriliminin eklendiğini kaydetti.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekerken, yatırımcıların "güvenli liman" varlıklara yönelmesiyle altın ve dolar yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 7,6 artışla 74,64 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8 artarak 73,46 dolardan alıcı buldu.

Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasıyla dolar endeksi yüzde 0,3 yükselerek 98,18 değerine ulaştı. Altının onsu da yüzde 1,5 artışla 3 bin 452 dolara yükseldi.

Ayrıca, savunma ve enerji şirketlerinin hisselerindeki artışlar dikkati çekti.

ABD'li savunma şirketlerinden Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 3,7, RTX Corporation'ın hisseleri yüzde 3,3 yükseldi.

Enerji şirketlerinden de Exxon'un hisseleri yüzde 2,2, ConocoPhillips'in hisseleri yüzde 2,4 değer kazandı.

Petrol fiyatlarının artması, hava yolu şirketlerinin hisselerini ise olumsuz etkiledi. American Airlines'ın hisseleri yüzde 5'e, United Airlines'ın hisseleri yüzde 4,5'e ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 4'e yakın geriledi.

Öte yandan, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda 60,5'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dow Jones, Orta Doğu, Ekonomi, Savunma, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa Düşüşte: Jeopolitik Gerilim Etkili - Son Dakika

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