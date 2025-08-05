Borsa Düşüşte, Trump'ın Tarife Açıklamaları Etkili

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin yeni açıklamaları ve zayıf ekonomik verilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 44.111,74 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,49 azalarak 6.299,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kayıpla 20.916,55 puana indi.

ABD yönetiminin ticaret partnerlerine getirdiği tarifelerin ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik sürerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün verdiği bir röportajda, ilaç ve yarı iletken ithalatına tarife getirmeyi planladıklarını belirterek, bu tarifeleri "gelecek hafta veya civarında" açıklayacaklarını aktardı.

İthal edilen ilaçlara ilk aşamada düşük gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Trump, ancak bu oranın bir, en fazla bir buçuk yıl içinde yüzde 150'ye ardından yüzde 250'ye çıkacağını çünkü ilaçların ABD'de üretilmesini istediklerini kaydetti.

Rusya'dan petrol satın aldığı gerekçesiyle Hindistan'a yönelik tarife tehditlerini de sürdüren Trump, bu ülkeden ithal edilen ürünlere getirilen tarife oranını 24 saat içinde "önemli ölçüde" artıracağını ifade etti.

Trump, ?Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde son duruma ilişkin ise "Bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çin'le çok iyi anlaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılar, tarifelerin etkilerini değerlendirebilmek amacıyla makroekonomik veriler ve şirket bilançolarını yakından takip ederken, ABD'de açıklanan son veriler hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret etti.

Buna göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 50,1 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı ise haziranda yüzde 16 azalışla 60,2 milyar dolara gerileyerek Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların odağında bulunurken, KFC, Pizza Hut ve Taco Bell gibi restoran markalarının sahibi Yum! Brands'in hisseleri şirketin gelirinin ikinci çeyrekte beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 5,10 değer kaybetti.

İnşaat ekipmanları üreticisi Caterpillar'ın hisseleri ise ikinci çeyrek karındaki düşüşe rağmen gün sonunda yüzde 0,12 yükselerek yataya yakın bir seyir izledi.

Büyük veri analitiği yazılımları geliştiren Palantir'in hisseleri ise şirketin yıllık gelir tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 7,85 değer kazandı.

İlaç şirketi Pfizer'ın hisseleri de kar tahminini artırmasının ardından yüzde 5,18 yükseldi.