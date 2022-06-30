Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,05'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,05'lik düşüşle başladı. Endeks, 1,17 puanlık azalışla 2.400,80 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,70 azalırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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