Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

27.06.2022 18:13
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kaybıyla 2.529,26 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kaybıyla 2.529,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 30,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,41 ve holding endeksi yüzde 0,68 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararları sonrası negatif ayrıştığını söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası'nın düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.450 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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