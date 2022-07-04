Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

04.07.2022 18:22
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 2.405,98 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 2.405,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2.74 ve holding endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,41 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,70 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Yarın İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) açıklayacağı finansal istikrar raporunun piyasaların odağında bulunacağını belirten analistler, veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.480 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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