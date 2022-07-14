Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

14.07.2022 18:22
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 2.382,44 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 2.382,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 26,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 artarken, holding endeksi yüzde 1,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 5,29 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 9,1 artış kaydetmesi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha da şahinleşeceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle oynaklığın arttığını, veri odaklı seyrin devam ettiğini belirterek, yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktardı.

Analistler yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle yurt içi piyasaların kapalı olacağını yurt dışında ise ABD'de New York Fed sanayi endeksi, perakende satışlar, kapasite kullanımı, sanayi üretimi ve Michigan tüketici güven endeksi, Çin'de büyüme, perakende satışlar ve sanayi üretiminin öne çıkacağını söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası toplantısında açıklayacağı faiz kararı ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası faiz kararları dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 puanın destek, 2.440 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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