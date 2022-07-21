Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

21.07.2022 18:38
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybıyla 2.511,37 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kaybıyla 2.511,37 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 29,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,65 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren ise yüzde 3,05 ile inşaat oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

TCMB duyurusunda "Etkisi artarak süren jeopolitik riskler ilk yarıda olumsuz yönde gerçekleşmiş, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur. Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır" denildi.

Şirketlerin beklenenden iyi gelen finansal sonuçları risk iştahını desteklerken, dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yükseltmesi ekonomik büyümeye yönelik endişeleri artırdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 11 yıl sonra ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 50 baz puan ile beklenenden fazla artırdı

Analistler, pay piyasalarının resesyon riski ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlediğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) ile Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Merkez Bankası rezervleri 99,4 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 99,4 milyar dolar oldu TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 98,3 milyar dolar oldu TCMB'nin resmi rezerv varlıkları haziranda 98,3 milyar dolar oldu
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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