Borsa günü yatay tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yatay tamamladı

10.03.2022 18:15
Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 2.042,01 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 2.042,01 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 38,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02 ve holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile turizm oldu.

Analistler, Antalya'daki Rusya-Türkiye- Ukrayna toplantısından somut bir sonuç çıkmaması sonrası piyasalarda satış baskısının arttığını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişiklik gitmedi. ECB açıklamasında, "Varlık Satın Alma Programı (APP) altındaki tahvil alımlarının tutarı nisanda 40 milyar avro, mayısta 30 milyar avro ve haziranda 20 milyar avro olacak. Eğer orta dönemde gelecek veriler net varlık alımlarının durdurulmasına karşın enflasyon görünümünün zayıfladığını göstermezse Varlık Satın Alma Programı'nı da (APP) 3. çeyrekte sonlandıracağız. Politika faizindeki değişiklikleri APP'yi sonlandırdıktan sonra yapacağız. Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) üzerinden varlık alımına mart sonuna kadar devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, İngiltere'de sanayi üretimi, Japonya'da işsizlik oranı verilerinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 6 milyar 970 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2022 yıl sonunda cari işlemler hesabının 26 milyar 520 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2022 sonu cari işlemler açığı beklentisi 15 milyar dolar ila 35 milyar 200 milyon dolar arasında oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artmasını bekleyen ekonomistler, ocak döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 9,8 artacağını öngörüyor.

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Borsa İstanbul, Ukrayna, Antalya, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günü yatay tamamladı - Son Dakika


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