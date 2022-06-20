Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

20.06.2022 18:17
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 2.539,20 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 2.539,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,74 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 3,00 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının resesyon endişeleriyle yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptığını belirterek, hafta boyunca önemli merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve ikinci el konut satışlarının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 seviyesinin destek, 2.560 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Küresel piyasalarda, resesyon endişesi yeni haftaya taşındı Küresel piyasalarda, resesyon endişesi yeni haftaya taşındı New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası karışık seyirle kapandı
Kaynak: AA

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