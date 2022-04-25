Borsa günün ilk yarısında geriledi - Son Dakika

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,18 azalışla 2.468,13 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,37 puan değer kaybederek 2.468,13'e indi. Toplam işlem hacmi 22,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,63 ve holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarında beklenenden daha "şahin" adımlar atacağına ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra veri gündeminde ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ile Dallas Fed Aktivite Endeksi'nin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 ve 2.370 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.