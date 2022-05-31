Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

31.05.2022 13:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 artışla 2.536,37 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 artışla 2.536,37 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,23 puan değer kazanarak 2.536,37'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 23,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,29 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,41 ile metal, ana, sanayi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7,3 artış gösterdi.

Analistler, enflasyon ve büyüme endişelerinin geri plana atılması ile Çin'de vaka sayılarındaki düşüşün küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın görüşmesine ilişkin haber akışının izleneceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise öğleden sonra ABD'de tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.550 ve tarihi zirvesi olan 2.562 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

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