Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

15.09.2022 08:54
Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylara yönelik dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının, bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsada, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:30 Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransa'da Rennes'in konuğu oluyor! İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri...
09:30 Hadise'de boşanma dedikodularını doğruladı: Boşanma davası açtım, Mehmet Dinçerler'e hayatında mutluluklar
09:12 Hayranlarının "Bizi pavyona götür" sloganlarına İrem Derici'den yanıt: Size pavyon açarım ben
09:14 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile küfürleştiğine dair küçük oğlunu kanıt olarak gösterdi
08:59 PÖH, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne terör operasyonu düzenledi! Çok sayıda PKK'lı çalışan gözaltında
08:47 Ece Aydemir de Miss Turkey 2022 finalistleri arasına girdi
08:16 2. el otomobilde yeni dönem başladı! "6 ay ve 6 bin kilometre" şartına uymayan satıcıların başı dertte
07:04 Kiev'de trafik kazası geçiren Zelenski yaralandı
06:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı
01:22 Halil Falyalı suikastında ismi geçiyordu! Firari suç örgütü lideri Sedat Peker'in akrabasına Yeşilköy'de silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 09:53:38. #1.12#
SON DAKİKA: Borsada, açığa satışta "yukarı adım kuralı" bugün de geçerli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement