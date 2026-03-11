Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24,64 puan artarak 13.200,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,95 puan ve yüzde 0,10 artışla 13.188,70 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.032,51 puanı, en yüksek 13.269,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 38,25 puan ve yüzde 0,26 yükselişle 15.023,45 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,74, mali endeks yüzde 0,37 ve teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, BİM Birleşik Mağazalar ile Katılımevim Tasarruf Finansman en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 178 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 5 bin 178 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 7 milyon 403 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,80, bileşik getirisi yüzde 39 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,9656, satışta 44,1418 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,9518, satışta 44,1280 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3421 ve dolar/yen paritesi 158,705 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 89,3 dolardan işlem görüyor.