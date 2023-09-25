Borsa İstanbul'da açılış seansıyla ilgili yeni kararlar bugün yürürlüğe giriyor - Son Dakika

Borsa İstanbul'da açılış seansıyla ilgili yeni kararlar bugün yürürlüğe giriyor

Son Güncelleme: 25.09.2023 08:27

Borsa İstanbul, açılış seansının işleyişiyle ilgili yeni kararları bugün uygulamaya koyuyor. Pay piyasasında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verilirken, sermaye piyasası araçlarında da aynı karar alındı. Ayrıca, Yıldız Pazarı, Ana Pazar ve pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebileceği belirtildi. VİOP'ta ise tüm sözleşmelerde açılış seansında emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor.

Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi. Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

EMİR İPTALİ YAPILABİLECEK

Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.

VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı. Düzenlemeler, bugün devreye girecek.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da açılış seansıyla ilgili yeni kararlar bugün yürürlüğe giriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da açılış seansıyla ilgili yeni kararlar bugün yürürlüğe giriyor - Son Dakika
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