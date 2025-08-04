Borsa İstanbul'da Ağustos Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'da Ağustos Vadeli Kontrat Yükseldi

04.08.2025 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftaya 12.220 puandan başladı. Enflasyon verileri bekleniyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat haftaya yüzde 0,13 yükselişle 12.220,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 azalışla 12.204,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.191,00 olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 artışla 12.220,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine yönelik endişelerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bu hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ilişkin olumlu öngörüler ve jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yurt içinde gözler enflasyon verisine çevrildi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.400 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Ağustos Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Trump’ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü

09:49
MİT, PKK’nın elindeki iki görevlisini Türkiye’ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit
MİT, PKK'nın elindeki iki görevlisini Türkiye'ye getirdi: Biri sağ, diğeri şehit
08:21
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
07:39
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
07:15
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
15:31
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
15:31
19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti
19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti
15:06
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor
Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
14:51
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu
İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu
14:51
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
14:43
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
14:09
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
13:51
Efsane başkan Ahmet Nihat Dirim’in oğlu sazlıkta ölü bulundu
Efsane başkan Ahmet Nihat Dirim'in oğlu sazlıkta ölü bulundu
13:37
8.8’lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi
13:35
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
13:34
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 09:55:21. #7.11#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da Ağustos Vadeli Kontrat Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.