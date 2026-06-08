Borsa İstanbul'da Azalış - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da Azalış

08.06.2026 10:12
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BIST 100 endeksi güne yüzde 0,76 azalarak 13.590,16 puandan başladı. Küresel piyasalar satıcı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 azalışla 13.590,16 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybederek 13.694,19 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 104,03 puan ve yüzde 0,76 azalışla 13.590,16 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,76 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile elektrik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden alevlenmesiyle haftaya satış baskısı altında başladı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda tarafların karşılıklı saldırılarıyla Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Çatışmaların giderek şiddetlenmesi, yakın vadede diplomatik bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik beklentileri zayıflattı.

Bölgede 8 Nisan'da sağlanan ateşkes sonrasında görece sakin seyreden gerilim, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla yeniden tırmandı. İsrail, Tahran yönetiminin balistik füze saldırılarının ardından İran'daki bazı hedeflere yönelik misilleme amaçlı hava operasyonları düzenlediğini duyurdu.

ABD cephesinden şu ana kadar doğrudan askeri müdahaleye ilişkin somut bir saldırı haberi gelmezken, çatışmaların ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasında yoğunlaştığı görüldü.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.540 puanın destek, 13.600 ve 13.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da Azalış - Son Dakika

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