"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel grup toplantısı kavgası alevlendi. Kılıçdaroğlu’nun yarın saat 13.30’da grup toplantısında konuşacağını açıklamasının ardından, Özgür Özel’in basın ofisi de aynı gün ve saat için toplantı çağrısı yaptı.

İKİ TARAF DA AYNI SAATTE GRUP TOPLANTISI YAPACAK

İki tarafın da aynı saate randevu vermesi, kurultay öncesi parti içindeki güç savaşını gözler önüne serdi. Özgür Özel’in ofisinden yapılan ikinci duyuruda "CHP" ibaresinin kaldırılması ve sadece "TBMM Grup Toplantısı" denmesi ise dikkat çekti.

"GENEL BAŞKA SIFATIYLA KONUŞACAĞIM"

Özgür Özel'in "Grup toplantısını yarın biz yapacağız, kürsüde ben olacağım" şeklindeki çıkışının ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden resmi adım geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Sözcüsü Atakan Sönmez, kamuoyunda merakla beklenen krizle ilgili, CHP Genel Başkanlığı makamından TBMM Başkanlığı'na gönderilen resmi yazıyı paylaştı.

Gönderilen yazıda Kılıçdaroğlu, 9 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda kürsüye 'Genel Başkan' sıfatıyla çıkacağını meclis yönetimine resmi olarak bildirmiş oldu.

CHP SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, salı günü CHP TBMM Grup Toplantısını gerçekleştireceklerini belirterek, "Grup Toplantımıza Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla salı günü bu toplantıyı yapacağız. Bu konudaki siyasal kararlılığımız da aynen devam ediyor." dedi.

MECLİS'TEN ZİYARETÇİ TALEBİ

Meclis tarihinde eşine rastlanmamış bu krizde Kılıçdaroğlu, meclis güvenliğinin nasıl bir tavır alacağı tartışılırken, kendisine destek vermek üzere gelecek ziyaretçiler için de TBMM Başkanlığı'ndan talepte bulundu.

Kılıçdaroğlu imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan ve krizin fitilini daha da ateşlemesi beklenen o resmi yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Toplantısı'nın 4. Yasama Yılı 28. Birleşimi, 09.06.2026 Salı saat 13.30'da TBMM CHP Grup Toplantı Salonunda yapılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım Grup Toplantısına katılmak üzere TBMM'ye gelecek olan ekli listede isimleri bildirilen ziyaretçilerimizin Kurul Toplantı Salonuna alınması için gereğinin yapılması hususunu bilgilerinize saygıyla sunarım."

MECLİS BAŞKANLIĞI'NDAN ZİYARETÇİLERE OLUMLU YANIT

Kılıçdaroğlu'nun başvurusunu Meclis Başkanlığı'na ileten CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, çıkışta gazetecilere "Yarın grup toplantısında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak, sıkıntı yok" açıklamasında bulundu. Yıldız, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in "Kılıçdaroğlu'nun ziyaretçilerle ilgili bir talebi oldu başkanlıktan, ona yanıt geldi mi" sorusuna "Geldi, sıkıntı yok" şeklinde yanıt verdi.