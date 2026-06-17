Hyundai Motor Türkiye’den 715 milyon euroluk yeni batarya yatırımı - Son Dakika
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Hyundai Motor Türkiye’den 715 milyon euroluk yeni batarya yatırımı

Hyundai Motor Türkiye’den 715 milyon euroluk yeni batarya yatırımı
17.06.2026 15:40
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Hyundai Motor Türkiye, IONIQ 3 yatırımını yeni bir batarya montaj fabrikasıyla güçlendirecek. Markanın İzmit fabrikasında yer alacak tesis, ilk aşamada 300’den fazla kişiye istihdam sağlayacak. Toplam 715 milyon euro değerindeki yeni yatırımla beraber yerli üretimin güçlenmesi amaçlanırken; Türkiye’nin elektrikli mobilite alanındaki birikiminin de artırılması öngörülüyor.

Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır üretimini kesintisiz olarak sürdüren Hyundai Motor Türkiye (HMTR), Ağustos ayında seri üretimine başlayacağı IONIQ 3 yatırımını, yeni bir batarya fabrikasıyla güçlendirecek. Toplam 715 milyon euroluk yatırımın 55 milyon eurosunu batarya fabrikasına ayıran Hyundai Motor Türkiye, Hyundai Mobis ile birlikte hücreleri otomasyon sistemiyle birleştirecek. Bu yatırımla beraber ilk aşamada 300’den fazla kişiye istihdam sağlanacak ve aynı zamanda elektrikli araç üretiminde sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi birikime de katkı sunulacak.

"1997 YILINDAN BU YANA..."

Yapılan yeni yatırımla ilgili görüşlerini aktaran Hyundai Motor Türkiye Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası Genel Müdürü Murat Berkel, “Hyundai’nin deniz aşırı ilk tesisi olan İzmit fabrikamızda 1997 yılından bu yana 3.3 milyon adet araç ürettik. Bugün de Hyundai Motor Türkiye olarak yeni batarya yatırımını açıklamaktan büyük gurur duyuyoruz. Hem ülkemiz hem de Türk otomotiv endüstrisi adına oldukça önemli olan bu yatırımın markamızın Türkiye’deki büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

BU YIL İÇİNDE 27 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK 

Son aşamaya gelinen yatırım kapsamında bu yıl içinde 27 bin, gelecek yıl ise 40 binin üzerinde üretim yapılması öngörülüyor. NMC batarya hücreleri Macaristan’dan, LFP tipi kısa menzil bataryaların tamamı ise Çin’den tedarik ediliyor. Batarya yatırımıyla sadece Ağustos ayında seri üretimi başlayacak IONIQ 3 için değil; ilerleyen dönemde yeni elektrikli ve hibrit araç modelleri için de güçlü bir altyapı oluşturulması ve yerli yan sanayinin de desteklenmesi hedefleniyor.

27 ROBOT GÖREV YAPACAK 

Toplam 30.000 metrekarelik alanda kurulan batarya fabrikasında 27 robota yer verilirken aynı zamanda el değmeden araç üretimine hazır paketleme yapılacak. Ülke ekonomisine ve istihdama katkıda bulunan Hyundai’nin Türkiye’ye kazandıracağı ikinci yerli elektrikli modeli IONIQ 3 ise Ağustos ayında bantlardan inecek ve Eylül ayında Türkiye’de iki farklı batarya ve güç seçeneğiyle satışa sunulacak.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hyundai Motor Türkiye’den 715 milyon euroluk yeni batarya yatırımı - Son Dakika

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