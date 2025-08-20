Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışla Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışla Kapatıldı

20.08.2025 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü 11.134,73 puanla yüzde 1,58 artışla kapattı. Teknoloji ve mali endeks kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 172,71 puan artarak 11.134,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,03 puan azalışla 10.961,99 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.933,63 puanı, en yüksek 11.157,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kazanarak 11.134,73 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 199,24 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak 12.334,21 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,68, mali endeks yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve sanayi endeksi yüzde 0,81 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 72'si prim yaptı, 23'ü geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 340,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 340,5 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,63 bileşik getirisi yüzde 39,98 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,8124 satışta 40,9760 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,7834, satışta 40,9468 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1663, sterlin/dolar paritesi 1,3472 ve dolar/yen paritesi 147,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 66,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Aselsan, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışla Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 19:06:16. #7.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Artışla Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.