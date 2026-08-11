Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşle Başladı

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BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 kayıpla 13.790,46 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 düşüşle 13.790,46 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazanarak 13.811,60 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 21,14 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.790,46 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,75 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barış arayışlarının henüz sonuç vermemesiyle güçlenen enflasyonist endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen şahin tonlu mesajlar risk iştahını törpülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışların, yurt dışında ise ABD'de ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşle Başladı - Son Dakika
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