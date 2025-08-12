Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

12.08.2025 19:03
BIST 100 endeksi, günü 10.954,50 puandan kapatırken %0,76 değer kaybı yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 83,82 puan azalarak 10.954,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,50 puan ve yüzde 0,03 artışla 11.041,82 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.935,85 puanı, en yüksek 11.044,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybederek 10.954,50 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 101,94 puan ve yüzde 0,83 değer kaybederek 12.139,92 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,08, sanayi endeksi yüzde 1,13 ve mali endeks yüzde 0,04 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 73'ü geriledi, biri yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Çan2 Termik, Ereğli Demir Çelik ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 349 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 349 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 401 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,6099, satışta 40,7727 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,6040, satışta 40,7668 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1675, sterlin/dolar paritesi 1,3503 ve dolar/yen paritesi 148,020 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 66,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

