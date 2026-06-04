Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte

04.06.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi 93,40 puan azalarak 13.872,25 puandan kapandı. Mali endeks değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 93,40 puan azalarak 13.872,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 96,12 puan ve yüzde 0,69 artışla 14.061,77 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.680,26 puanı, en yüksek 14.188,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kaybederek 13.872,25 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 158,01 puan ve yüzde 1,00 azalışla 15.678,44 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,55 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,76, sanayi endeksi yüzde 1,45 ve teknoloji endeksi yüzde 4,43 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 49'u geriledi ve 1'i yatay seyretti. Astor Enerji, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 471 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 471 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 milyon 665 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,50, bileşik getirisi yüzde 43,40 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,8552, satışta 46,0389 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,8375, satışta 46,0212 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1626, sterlin/dolar paritesi 1,3437 ve dolar/yen paritesi 160,022 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,9 azalışla 94,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı İngiltere'yi sokağa döken olay: Polis, can çekişen gence kelepçe taktı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna’da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
Florentino Perez, Jose Mourinho’yu resmen açıkladı Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi

19:54
Samsunspor’a Galatasaray’dan transfer
Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:42
İşte Aziz Yıldırım’ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
18:50
Vali gibi vali Davut Gül, Sıfır Atık Festivali’nde tüm stantları gezdi
Vali gibi vali! Davut Gül, Sıfır Atık Festivali'nde tüm stantları gezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 20:11:08. #7.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da BIST 100 Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.