Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü düşüşle tamamladı

23.09.2022 18:28
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kaybıyla 3.281,61 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kaybıyla 3.281,61 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 53,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,50, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64 ile ticaret, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Haftaya yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantı tutanaklarının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon, Japonya'da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.370 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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