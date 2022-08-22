Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

22.08.2022 13:20
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 3.026,33 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 3.026,33 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,13 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 3.026,33 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 25,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, geçen hafta hakim olan enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen belirsizliklere yeni haftada Çin ekonomisine yönelik artan huzursuzlukların eklenmesiyle küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydeden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylülde 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 48, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 52'de bulunduğunu hatırlattı.

Analistler, perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, değerlendirmelerde gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.050 seviyesinin direnç, 3.000 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

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