Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 5,37 değer kazanarak günü 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı
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Toyota, kalite, performans ve sürüş eğlencesi konusundaki iddiasını daha da ileriye taşımak amacıyla Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'ni tamamladı. Yeni teknik merkezde, doğal arazi ile birlikte yeni teknolojiler bir araya getirilerek, yeni Toyota modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek birçok test alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin kişinin görev alacağı merkezde, çevrenin korunması üzerine de önem veriliyor.
Mersin'de kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altın fiyatındaki artış nedeniyle vatandaşların gramajı hafifletilerek imal edilen gösterişli takılara yönelmeye başladığını söyledi. İnanoğlu ayrıca, altın fiyatlarının yükselmesiyle düğün sezonunda altın takacak vatandaşların bütçelerinin zorlandığını belirtti. Altın almayı planlayan vatandaşların tercihi, gramajı hafif ama gösterişli ürünler oluyor. İnanoğlu, altın fiyatlarının yükselmesinin geçici olduğunu ve altının zirveyi sevdiğini ifade etti. Ayrıca, vatandaşları sahte altın konusunda da uyardı ve güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalarını önerdi.
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