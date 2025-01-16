Borsa İstanbul'da BIST 100 Genel Kazanç - Son Dakika
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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 Genel Kazanç

BIST 100 endeksi günü %1,30 artışla 9.866,73 puandan kapattı. İşlem hacmi 101,1 milyar lira.

16.01.2025 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kazanarak 9.866,73 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 101,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,96 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,64 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan makroekonomik verilerinden alınan olumlu sinyallerle bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar elde etmesi sonrası pozitif seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Çin'de büyüme, sanayi üretimi, Avro Bölgesinde enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Genel Kazanç - Son Dakika

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