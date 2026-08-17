Borsa İstanbul'da BIST 100 Geriledi - Son Dakika
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Geriledi

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 azalarak 14.142,38 puana düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kaybederek 14.142,38 puana düştü.

Cuma günü 14.172,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 14.192,88 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,88 puan ve yüzde 0,21 azalışla 14.142,38 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.128,08, en yüksek 14.236,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,73, mali endeks yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken 45'i düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Tüpraş ile Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 395 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1596, sterlin/dolar paritesi 1,3557 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,8936 liradan, avro 55,5899 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 4 bin 395 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 artışla 89,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Borsa İstanbul'da BIST 100 Geriledi - Son Dakika

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